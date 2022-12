Kora chciałaby obejrzeć ten spektakl. "A planety szaleją…" to emocjonalna petarda [RECENZJA]

Tak, od takiej pochwały muszę zacząć, bo "A planety szaleją…" miały swoją premierę w sierpniu 2021 roku, ja obejrzałem je dopiero w 2022 roku. I gdyby nie fakt, że jest to rzecz doskonała, nie poświęcałbym czasu, by na nią zaprosić. No chyba, że byłaby to klęska niczym "West Side Story" w Białymstoku, wtedy pozwoliłbym sobie na ostrzeżenie.