Koronawirus byłby dla niego śmiertelny. Michał Figurski boi się o swoje życie

- Mam się wspaniale. (...) Jestem bombardowany cały czas takimi opiniami, że tego nie ma, to hucpa, to zmyślone, to ma zredukować ludzkość, ale kiedy dzwoni do mnie mój lekarz transplantolog i mówi: "Michał, ty stosuj się do wszystkiego, noś tę maskę, ogranicz wychodzenie i bądź karny, bo naprawdę grozi ci śmierć" - ujawnił Figurski.