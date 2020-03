Koronawirus. Daniel Majewski snuje refleksje

Daniel Majewski na stałe wszedł do celebryckiego świata w momencie, gdy związał się z Deynn. Choć początkowo nie wzbudzał ani sympatii, ani też zaufania obserwatorów, wszystko z czasem uległo zmianie. Afery, w których on i jego ukochana grali kluczowe role z prędkością światła rozchodziły się wśród internautów. Nie służyło to wizerunkowi Majewskiego, który szybko stał się jedną z najmniej lubianych i najbardziej hejtowanych postaci polskiego Internetu. Przyszedł jednak czas na pobudkę, Daniel i Marita wprowadzili w swoje życie sporo zmian, począwszy od myślenia i zachowania. Teraz para jest naprawdę lubiana i ma wielu życzliwych obserwatorów.

Daniel Majewski ma również to do siebie, że lubi zabierać głos w sprawach aktualnie ważnych. Od początku, gdy koronawirus zaczął obejmować swoim zasięgiem coraz większe obszary, Majewski swoimi czynami i wypowiedziami zyskiwał w oczach fanów. Z biegiem czasu konsekwentnie publikował swoje wypowiedzi. "Wciąż wiele osób nie rozumie co oznacza #zostanwdomu to nie jest żart, zabawa czy kampania społeczna.. nie widuję się z kurierami, do sklepu chodzę tuż przed zamknięciem w masce, rękawiczkach, kapturze, czapce. Siedzę w domu, sprzątam, nagrywam, spędzam z Wami tyle czasu online ile mogę. Nie widuję się z babcią, która też z nikim się nie widuje więc teoretycznie nikt z nas nie ryzykuje spotkaniem ale wciąż słuchamy się zaleceń i zostajemy w domu!".