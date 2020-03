Koronawirus. Hanna Lis zabiera głos w sprawie pandemii

Hanna Lis nie przeszła obojętnie obok pandemii koronawirusa. Dziennikarka podsumowała działania polskiego rządu. W obszernym wpisie wypunktowała także, jak powinno zachowywać się społeczeństwo w najbliższym czasie.

Koronawirus rozprzestrzenia się błyskawicznie . Dzisiaj w południe poinformowano, że zmarła pierwsza osoba zarażona w Polsce. Nic zatem dziwnego, że w sprawie zachowania środków ostrożności biją na alarm nie tylko politycy, ale także gwiazdy . Do grona osób, które przestrzegają przed koronawirusem dołączyła Hanna Lis.

Dziennikarka na swoim profilu na Instagramie dodała zdjęcie w masce. Nie zabrakło także obszernego wpisu, w którym Hanna Lis zachęca do tego, aby pozostać w domu.

- Nie pisałam tu dotąd o #covid19, choć śledzę sytuację w #wuhan od 7 stycznia, długo zanim stało się to modne w kręgach rządowych i medialnych. Mówiąc śledzę, mam na myśli czytam i analizuję poważne i rzetelne badania naukowe oraz statystki. Już 23 stycznia, kiedy zamknięto całą prowincję #hubei, a wiec blisko 50 milionów ludzi w tak zwanym "lock-down" - zaczęła swój wpis dziennikarka.

- Polskie władze i służby sanitarne powinny były powołać ekspercki sztab kryzysowy w oczekiwaniu na dotarcie wirusa do Polski. Tymczasem pod koniec stycznia musiałam się wykłócać z GiS o to, ze kilka dni obserwacji w szpitalu zakaźnym powracających z Wuhan polskich studentów, to NIE jest kwarantanna. Decyzja o zamknięciu szkół jest słuszna, choć spóźniona. W służbie zdrowia panuje chaos, są koszmarne niedobory podstawowego sprzętu, jak maseczki, czy odzież ochronna dla lekarzy - czytamy.