Koronawirus. Królowa Elżbieta wciąż pełni obowiązki. Brytyjczycy domagają się większej ochrony

Gdy Brytyjczycy dowiedzieli się o tym, że królowa miała pośredni kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem, zaczęli domagać się, by zaczęła się izolować i nie występowała podczas oficjalnych wydarzeń państwowych. Już od jakiegoś czasu monarchini nie podaje na przywitanie dłoni, by zminimalizować ryzyko zarażenia. Według Brytyjczyków jest to wciąż niewystarczające. Według nich należałoby zupełnie ograniczyć kontakt królowej z ludźmi spoza rodziny.