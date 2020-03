Meghan Markle i książę Harry znów postawili na swoim. Nie będzie ich podczas powitania królowej

Meghan Markle i książę Harry postanowili opuścił pałac i zacząć żyć na własny rachunek. Swoje nowe gniazdko uwili w Kanadzie. To właśnie tam cieszą się wolnością, spokojem i odpoczywają od sztywnej dworskiej etykiety. Niestety, jednego nie przewidzieli. Po kilku tygodniach laby musieli wrócić do Londynu. Dokładnie do 31 marca oficjalnie są "starszymi członkami rodziny królewskiej", a co za tym idzie, wciąż muszą wywiązywać się ze swoich obowiązków względem królowej.