Koronawirus. Martyna Wojciechowska o osobie zakażonej w Wuhan

Koronawirus rozprzestrzenia się błyskawicznie. Prócz Chin jego największe ogniska są w Korei Południowej, Iranie, we Włoszech i Japonii. Przed południem w naszym kraju było już 61 osób zarażonych koronawirusem. Nic zatem dziwnego, że w sprawie zachowania środków ostrożności biją na alarm nie tylko politycy, ale także gwiazdy .

Do grona osób, które postanowiły wypowiedzieć się nt. koronawirusa, dołączyła Martyna Wojciechowska.

- Właśnie teraz BĄDŹMY DLA SIEBIE ŻYCZLIWI, WYROZUMIALI, CIERPLIWI. Ten 87-letni pacjent zainfekowany koronawirusem od ponad miesiąca był zamknięty w szpitalu w Wuhan. Izolacja znacząco wpłynęła na jego samopoczucie. Któregoś dnia jego lekarz zrobił mu niespodziankę i wioząc go na łóżku szpitalnym na badania, zatrzymali się na zewnątrz, by mógł obejrzeć ZACHÓD SŁOŃCA. Piękny gest - czytamy we wpisie.