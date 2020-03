Koronawirus na świecie. Gwiazda "Lost" poczuła się gorzej

Daniel Dae Kim to 51-letni aktor, kojarzony przede wszystkim z kultowego serialu "Lost". 19 marca ogłosił, że jest zakażony koronawirusem i na Instagramie poprosił fanów, aby mieli się na baczności i przestrzegali zasad higieny.

W kolejnym kilkuminutowym wideo, które wrzucił na Instagrama 22 marca, aktor zrelacjonował swój stan zdrowia, powiedział, że czuje się o wiele lepiej i "praktycznie wrócił do normy".

Okazuje się, że zaledwie dzień później Daniel Dae Kim miał coś, co nazwał "nawrotem".

- Dobra wiadomość jest za to taka, że nie mam już gorączki, zła: nadal czuję się nie najlepiej. Mój lekarz powiedział mi, że wspomniane symptomy zwykle związane są z zapaleniem, które występuje po zakażeniu wirusem. To część procesu powrotu do zdrowia - wyjaśnił Kim.