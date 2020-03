Koronawirus. Natalia Kukulska śpiewa w lesie i spędza czas z córką

Koronawirus zmienił życie ludzi nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Większość obywateli przebywa w domach. Zamknięto placówki oświatowe i kulturalne. Co więcej, biskupi zwolnili wiernych z obowiązku osobistego udziału w niedzielnych mszach świętych. Pandemia koronawirusa ograniczyła aktywności sceniczne nie tylko Natalii Kukulskiej, ale także wielu innych gwiazd. By zaradzić tej sytuacji i dodać trochę otuchy fanom, artyści podjęli się muzycznego challenge'u, w którym nawzajem nominują się do śpiewania piosenek na Instagramie.