Koronawirus. Paweł z "Love Island" podważa fakty: "Otwórzcie oczy!"

Koronawirus w szybkim czasie zmienił rzeczywistość niemal wszystkich. Ograniczenia, zakazy, przymusowa izolacja - choć to wszystko komplikuje życie i nie jest powodem do radości, to jednak większość spokojnie stara się dostosować do zaleceń. W takiej sytuacji od komfortu ważniejsze jest zdrowie, dlatego ludzie rozumieją powagę sytuacji i nie protestują. Są jednak i tacy, którzy idą na przekór i twierdzą, że nie ma żadnej pandemii. Nie przemawiają do nich newsy ani liczby. Są po prostu nieugięci, wplątują w to kwestie szczepień oraz masę teorii spiskowych.