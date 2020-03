Koronawirus. Siostra Toma Hanksa pierwszy raz komentuje sytuację brata

Tom Hanks był pierwszą światową gwiazdą, u której zdiagnozowano koronawirusa. Razem z żoną przebywa cały czas w Australii, ale od kilku dni mogą cieszyć się nieco większą wolnością. Opuścili szpitalną izolatkę i w tej chwili przechodzą kwarantannę w wynajętym domu. Tymczasem we Włoszech w zamknięciu żyje siostra Hanksa, Sandra. Kobieta skomentowała ostatnie doniesienia i powiedziała o swojej sytuacji.

Z Sandrą Hanks Benoiton rozmawiali dziennikarze "Daily Mail". - Rozmawiałam ze swoim bratem. Nie jest w świetnym stanie, ale jest OK - przyznała. - Czy jestem w szoku? Nie, jest aktorem, a nie bogiem. Ale opieka medyczna w Australii jest dobra - dodała uszczypliwie.

Sandra jest najstarsza w rodzeństwie Hanksów. Jest pisarką. W 2016 roku przeniosła się z rodziną do Włoch, gdzie teraz podobnie jak reszta obywateli przechodzi przymusową kwarantannę w związku z bardzo trudną sytuacją kraju w obliczu pandemii.

- Jesteśmy na prowincji Pordenone, godzinę drogi na północ od Wenecji. Blokada trwa do 3 kwietnia, na tę chwilę. Zobaczymy, co stanie się potem - mówi Sandra.

- Wszystko jest u nas dobrze, siedzenie w domu to dla nas nie problem, a społeczność jest wspaniała. Cieszę się, że tu jestem. Niesamowite jest to nastawienie ludzi. Natomiast USA i Wielka Brytania strasznie sobie nie radzą - skomentowała, nawiązując do tego, że spore grono osób w tych państwach nie przejęło się zaleceniami o odizolowaniu się od innych ludzi.