Koronawirus. Nowe doniesienia o stanie zdrowia Toma Hanksa i jego żony. "Dobre i złe wiadomości"

"Cześć ludziska. Dobre wiadomości: tydzień po zdiagnozowaniu koronawirusa oraz izolacji objawy są takie same. Żadnej gorączki, za to chandra. Składanie prania i zmywanie naczyń wywołuje drzemki na kanapie. Złe wiadomości: moja żona Rita Wilson wygrała 6 razy w Gin Rummy (gra karciana – przyp. red.) i prowadzi 201 punktami. Tymczasem ja nauczyłem się nie smarować grubo chleba moim Vegemitem (ekstrakt z droższy z dodatkiem warzyw i przypraw – przyp. red.). Lecąc tu, wziąłem ze sobą ukochaną maszynę do pisania. Jesteśmy w tym razem. Spłaszczmy krzywą. Hanx".