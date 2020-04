Koronawirus w Polsce. Dla Małgorzaty Pieczyńskiej to będzie niewesoła Wielkanoc

Te święta będą na pewno wyjątkowe, nie da się ukryć. Miliony z nas nie spotkają się na wielkanocnym śniadaniu z bliskimi, których często nie widujemy na co dzień. Chodzi o nowe obostrzenia rządu i zakaz przemieszania się. Wszystko w imię walki z pandemią koronawirusa w Polsce .

- Pierwszy raz od 33 lat będziemy świętować oddzielnie – mój mąż w Szwecji, ja w Polsce. Nie mam jak do niego dotrzeć - zdradza Pieczyńska.

- Spędzę je w Warszawie razem z tatą, który ma 87 lat. On upiecze pasztet, bo to jego popisowe danie, ja zrobię sernik i mazurka. […] Może te ograniczenia sprawią, że jeszcze bardziej poczujemy, jak jesteśmy ważni dla siebie…

- Walizki stały już spakowane. […] wszystko było już dopięte na ostatni guzik. No cóż… "Jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to opowiedz mu o swoich planach…".

Chcemy podziękować wszystkim ludziom, którzy walczą ze skutkami koronawirusa. Ich nazwiska nie są publicznie znane, a twarze mają skryte pod maskami. To m.in. pracownicy służby zdrowia oraz sklepów i aptek, stróże porządku, kurierzy i przewoźnicy. Krótkie, kilkusekundowe nagranie z indywidualnym podziękowaniem zwykłym bohaterom można przesyłać pod adres e-mail: dziekujebohaterom@wp.pl. Mogą to być oklaski, gest, słowo "dziękuję", nagranie kwiatów, laurki lub linki do filmów umieszczonych w serwisie YouTube lub publicznych postów na Facebooku. Materiały umieszczone na FB należy oznaczać hashtagiem #dziekujebohaterom. Wszystkie filmy zostaną wyemitowane na specjalnie uruchomionym kanale w WP Pilot.