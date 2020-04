Koronawirus. Weronika Rosati unika TV i internetu. Ma ambitne zajęcie z córką

Weronika Rosati i Elizabeth siedzą zamknięte w domu w Kalifornii. Aktorka ma teraz mnóstwo czasu na aktywność w mediach społecznościowych, ale siedzenie w sieci nie jest jej głównym sposobem na zabicie nudy. Wręcz przeciwnie, stara się unikać mediów, bo przez koronawirusa "strach włączyć wiadomości, ryzykowne zaglądać do internetu". Co więc robi samotna matka z dwulatką? Oczywiście czyta książki.

W najnowszym wpisie na Instagramie Rosati zapozowała do selfie z "Darling of the Gods" Garry'ego O'Connora. Na drugim zdjęciu pokazała się z Elizabeth, która siedząc mamie między nogami, z zainteresowaniem przyglądała się ilustracji w książce.