Koronawirus. Żona Marcina Prokopa radzi, jak dobrze wykorzystać czas kwarantanny

Marcin Prokop - tego pana nikomu przedstawiać nie trzeba. Nie wszyscy jednak kojarzą jego żonę, Marię Prażuch-Prokop. Kobieta jest specjalistką od jogi, udziela się też w sieci. Ostatnio radziła, jak dobrze wykorzystać czas kwarantanny.

"Yoginka przepuklinka (that’s me) proponuje jako przepis na szczęśliwą kwarantanne dużo medytacji, dużo wolnej, spokojnej praktyki, jaka wspaniała okazja, aby zrobić praktykę wspólną z dzieckiem! Oczywiście wiele dobrych książek i może nawet domowe detoksy podczas kwarantanny. Wszechświat ewidentnie nakazuje nam wielkie przymusowe zahamowanie. Posłuchajmy go.

Co powiecie na wspólną medytację live ze mną? Łączmy się dobrymi vibe’ami. Wszyscy tego chyba potrzebujemy. Jeżeli nie macie inspiracji na jogę w domu, to obowiązkowo proszę włączyć kanał YT Elizy i problem z głowy. Bez marudzenia, na matę" - napisała na swoim instagramowym profilu.

Maria Prokop zdecydowała się na lekką formę wpisu, który ma zainspirować osoby pozostające w domach do ćwiczeń i korzystania z medytacji. Dobry pomysł? Fankom Marii przypadł do gustu. "Świetny plan, właśnie temu, na co nie mamy czasu na co dzień, teraz możemy poświecić czas tak jak należy" - napisała jedna z nich.