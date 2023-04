Kozidrak się zaręczyła. Wiemy, ile kosztował jej pierścionek. Cena zwala z nóg

Wszystko wskazuje więc na to, że Beata Kozidrak znajduje się obecnie w bardzo dobrym momencie swojego życia. Jest zakochana, przygotowuje się do ślubu, ale i zawodowo nie ma na co narzekać. Właśnie wydała nową płytę "4B", skończyła rockową trasę Bajmu "Piramidy na niby" i zaczyna przygotowywać się do swojej kolejnej solowej trasy.