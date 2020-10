Maffashion walczy o prawa kobiet. Dosadnie broni swoich racji

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wstrząsnął ogromną częścią Polek i Polaków. Maffashion jest jedną z tych popularnych osób, które otwarcie krytykują to, co dzieje się w kraju. Celebrytka w dość dosadny sposób broni swoich racji.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że aborcja embriopatologiczna jest niezgodna z Konstytucją, wstrząsnęła ogromną częścią Polek i Polaków. I choć mówi się, że jest to "piekło kobiet", tak naprawdę nie tylko kobiet wyrok ten dotyczy. W praktyce oznacza on, że nie można dokonać aborcji w przypadku, gdy u płodu wykryte zostaną ciężkie wady. Odebrano kobietom prawo do decydowania o samych sobie, a parom prawo do choćby zastanowienia się, czy są w stanie patrzeć na cierpienie swojego dziecka, które ostatecznie i tak niestety umrze.

Wiele znanych osób zabrało już głos w tej sprawie. Jedną z nich jest Maffashion, która dla wielu jest jedynie blogerką modową, tak więc powinna jedynie pokazywać się w ładnych ubraniach, pozować na ściankach i wrzucać zdjęcia na Instagram. Tymczasem Julia Kuczyńska często i chętnie zabiera głos w ważnych społecznie prawach. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego mocno nią wstrząsnął.

Upust swoim emocjom postanowiła dać na Instagramie. "Miałam to szczęście, ze mój synek rozwijał się w brzuszku prawidłowo. Nie musiałam podejmować żadnych ciężkich decyzji związanych ze zdrowiem czy życiem - najtrudniejszych dla każdej kobiety spodziewającej się dziecka. Ale gdyby do takiej sytuacji doszło... Chciałabym mieć wybór. Nie jestem za aborcja z wygody czy zwykłego braku odpowiedzialności. Jednak w życiu jest znacznie więcej sytuacji. I chciałabym każdy aby miał możliwość decydowania za siebie i swoje życie. Tyle ile jest ludzi tyle różnych historii. Nie wyobrażam sobie aby ktokolwiek był zmuszany do czegoś co grozi jego życiu! Nie wyobrażam sobie aby kobieta była zmuszona urodzić dziecko chore, które ma umrzeć po kilku tygodniach, godzinach, minutach, albo które jest martwe już jako płód" - napisała na Instagramie.

Maffashion pozwoliła sobie pójść w swoich rozważaniach jeszcze o krok dalej: "W tym kraju rodzice z chorymi dziećmi są pozostawieni sami sobie, bezradni, patrzą na cierpienie albo śmierć nieuleczalnie chorych pociech. Co to za życie? A później roi się od zbiórek na kosmicznie drogie leczenie i rehabilitacje. Życie upływa na łzach, bólu i jeżdżeniu od lekarza do lekarza (jeśli kogoś w ogóle na to stać). Gdzie pomoc i zainteresowanie i PAŃSTWA tym chorym, albo upośledzonym dzieckiem kiedy już się urodzi? Kto zadba o zdrowie psychiczne rodziców, którzy znaleźli się w tak ciężkiej do udźwignięcia sytuacji? Gdzie wsparcie od tych, którzy najgłośniej krzyczą o życiu nienarodzonym? Całkowity zakaz aborcji? Odebrano kobietom prawo do bezpieczeństwa i cieszenia się z bycia przyszła mama. MASZ RODZIĆ! Bez względu na wszystko. Bo ONI zadecydowali"

Swój udział w proteście Maffashion wyraziła nie tylko za pomocą słów, które zginą gdzieś w instagramowej otchłani, ale również zdjęć, na które trudno się patrzy. Obrazki przedstawiające zdeformowane dzieci nie mające większych szans na przeżycie nie są czymś, co po chwili da się wyrzucić z pamięci. W założeniu stanowią one kontrrargument do tego, co głoszą zwolennicy zakazu aborcji. Twierdzą oni niejednokrotnie, że chodzi tu o aborcję w przypadku, gdy wykryte zostanie podejrzeniu zespołu downa. Te zdjęcia mają za zadanie przekonać, że wcale tak nie jest.

