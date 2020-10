Wbiła szpilę Rozenek. "Jeśli do tej pory jej nie wyrzucił..."

Na początku października Perfekcyjna Pani Domu zamieściła na swoim Instagramie prowokujące zdjęcie z zakrwawioną twarzą. Choć opatrzyła je hasztagiem #ontheset, przyzwyczajeni do pięknego entourage celebrytki fani, nie od razu zaskoczyli, że jest to zdjęcie z planu filmowego. Pod fotografią zaroiło się od niepochlebnych komentarzy.

Dziś, choć już powszechnie mówi się, że Małgosia zadebiutuje jako aktorka w nowym filmie Vegi, cała produkcja owiana jest wciąż tajemnicą. Nadal nie do końca jest jasne, o czym będzie film oraz w jaką rolę się wcieli się celebrytka.

- Wiem, o czym jest ten film. Znam scenariusz, rozmawiałem z Małgosią i Patrykiem. Jestem ciekaw, jak oni to zrobią. Jest to duże wyzwanie dla Małgosi, ale na pewno sobie poradzi. Jak z nią jakiś czas rozmawiałem, to była bardzo podekscytowana. Wierzę, że im się ta współpraca fajnie klei i że zrobią dobry, fajny film – powiedział serwisowi Antek Królikowski.