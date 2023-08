Krajewski wciąż nie uznał córki. Kim jest Julitta?

Artysta cały czas wypierał się wszystkiego i dopiero w 1975 r. sąd ustalił, że Krajewski rzeczywiście jest ojcem dziecka. Pozbawiono go władzy rodzicielskiej, a także nakazano płacenie alimenty. Julitta wielokrotnie próbowała skontaktować się z ojcem. Miała jego adres i nawet odwiedziła go, ale ten do dziś nie chce mieć z nią kontaktu.