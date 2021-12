Kraśko bije się w pierś. Komentuje wyrok sądu

Piotra Kraśkę uznano za winnego prowadzenia auta mimo cofnięcia uprawnień. Kłopoty dziennikarza miały się zacząć na początku kwietnia, kiedy to w woj. podlaskim policja zatrzymała go do rutynowej kontroli. Nie miał przy sobie prawa jazdy, a jak się też okazało, poruszał się samochodem bez uprawnień, które odebrano mu kilka lat wcześniej. - Prokuratura postawiła mu zarzuty, a Kraśko przyznał się do winy - powiedziała w rozmowie z "SE" osoba znająca sprawę.