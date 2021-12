Piotr Kraśko zbliżył się do przyrodniej siostry. Wcześniej nie miał z nią najlepszych relacji

Relacje rodzinne Piotra Kraśki długo nie należały do najłatwiejszych. Dziennikarz przez wiele lat nie utrzymywał kontaktu z przyrodnią siostrą Ewą. Jednak to już zamierzchła przeszłość. Okazuje się, że rodzeństwo może mieć dziś wiele okazji do spotykania się ze sobą niż do tej pory.