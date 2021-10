Król Juan Carlos seksoholikiem? Służby specjalne podawały mu hormony, by powstrzymać popęd seksualny

Na Villarejo ciążą zarzuty szpiegowania i dyskredytowania kilku wysoko postawionych hiszpańskich polityków. Były szef policji twierdzi, że był proszony o to, by pozbyć się dokumentacji medycznej, która mogłaby stanowić dowód na to, że ktoś faktycznie szprycował króla hormonami. Mężczyzna podkreśla, że on sam nie był bezpośrednio zamieszany w sprawę, a o szczegółach miał dowiedzieć się od Corinny Larsen, byłej kochanki króla.