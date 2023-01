Król Karol i William w ogniu krytyki. Zabrakło ich na ważnym pogrzebie

Konstantyn został królem Hellenów w 1964 r., ale już trzy lata później w Grecji doszło do przejęcia władzy przez juntę wojskową. W tym samym roku Konstantyn bezskutecznie próbował odzyskać panowanie, po czym wyemigrował do Rzymu. Monarchia grecka została obalona w 1973 r. Konstantyn większość czasu na emigracji spędził w Londynie (do ojczyzny wrócił dopiero w 2013 r.), gdzie zaprzyjaźnił się z Karolem i był chrzestnym jego syna Williama.