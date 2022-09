Król Karol potrzebował przerwy. Wyjechał z Londynu sam

W Wielkiej Brytanii trwa żałoba narodowa w związku ze śmiercią królowej Elżbiety. W Londynie – przygotowania do uroczystego pogrzebu monarchini. Kolorowa prasa donosi, że król Karol nie uczestniczył we wszystkim. Z ostatnich doniesień wynika, że zdecydował się wyjechać do jednej z dawnych posiadłości. Dlaczego?