Król Karol szykuje zmiany. Wyrzucenie Harry'ego i Meghan z domu to dopiero początek

Na świecie panuje kryzys - co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Utrzymanie rozrzutnej monarchii, która nie przejmuje się tym, ile wydaje, to ostatnie czego chcą Brytyjczycy. Król Karol o tym wie, dlatego będzie chciał upewnić się, że fortuna rozporządzana przez jego rodzinę nie jest bezmyślnie tracona.