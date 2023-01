Król Karol zmienił zdanie w sprawie Charlotte. Dla jego brata to miało być "jak policzek"

Król Karol III wprowadza swoje porządki. Nie będzie mieszkał w Pałacu Buckingham, czym wyłamał się z kilkusetletniej tradycji. Ale to, co naprawdę istotne, dotyczy już samej dynastii i tytułów w niej. Karol od zawsze był zwolennikiem uszczuplania grona pracujących royalsów. To on forsował zasadę, że tytuły książęce mają mieć tylko dzieci następców tronu w prostej linii. To dlatego tych tytułów nie mają dzieci Meghan i Harry'ego czy księżniczek Eugenii i Beatrycze.