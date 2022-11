Król Karol III szykuje zmiany. Mała Charlotte dostanie specjalny tytuł?

- Preferowanym rozwiązaniem przez króla Karola jest idea, by tytuł trafił do księżniczki Charlotte. Byłby to odpowiedni sposób na uczczenie pamięci królowej, która oczywiście nosiła tytuł księżnej Edynburga, a także sposób na uhonorowanie przez Jego Wysokość linii sukcesji - ujawnił informator "The Mail on Sunday".