Królewski biograf: królowa ustąpi w 2021 roku

Jakby mało nam było zmartwień w 2020 r. Królewski biograf, Robert Jobson, jest zdania, że 2021 przyniesie nam ogromny cios: ustąpienie królowej Elżbiety z tronu.

Doniesień o tym, że to koniec panowania królowej Elżbiety, nie brakuje i to od lat. 2020 rok przyniósł jednak więcej poważnych analiz dotyczących przyszłości monarchii. Wiele mówiło się o tym, że przez pandemię królowa musiała zrezygnować z większości swoich obowiązków, a te najważniejsze przekazać synowi, wnukowi i jego żonie. Karol, William i Kate musieli stanąć na wysokości zadania, by Elżbieta II mogła chronić się przed koronawirusem.

Teraz swoje trzy grosze dokłada Robert Jobson, królewski biograf, znany w Wielkiej Brytanii komentator spraw rodziny królewskiej, autor bestsellerowych książek o "rojalsach". Snuje dość smutną wizję przed fanami królowej Elżbiety.

Jobson, który udzielił wywiadu True Royalty TV, jest przekonany, że królowa ustąpi z tronu w 2021 roku. - Wierzę, że po 95. urodzinach odda władanie - powiedział. Ten okrągły jubileusz królowa będzie świętowała już w kwietniu przyszłego roku.

- Myślę, że ona tego nie chce, ale patrząc na to realistycznie to dojdzie do momentu, w którym przekaże wszystkie swoje obowiązki Charlesowi i będzie musiała spojrzeć mu w twarz. I co powie? Że nie będzie królem? - zastanawia się ekspert.

O tym, że królowa rozpoczęła proces sukcesji pisaliśmy w 2018 roku po spotkaniu prezydentów i premierów Wspólnoty Narodów.

Elżbieta przyznała, że któregoś dnia Commonwealth "zadecyduje o tym, że książę Walii powinien kontynuować ważną pracę", którą rozpoczął w 1949 roku jej ojciec – król Jerzy VI. I od tamtej pory nie brakuje głosów, że to byłoby dobre rozwiązanie. Wywołałoby znacznie mniejszy chaos niż w przypadku nagłej śmierci Elżbiety.