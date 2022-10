Królewski fotograf skarży się na księżną Kate. "Zabiera nam chleb"

Księżna Kate fotografuje swoje pociechy od chwili narodzin. Niektóre zdjęcia wzruszają szczególnie, jak to, na którym dwuletni George trzyma na rękach maleńką siostrę Charlotte. Jak twierdzi "MailOnline", Kate często zamęcza swoich modeli i słyszy od nich stanowcze: "Mamusiu, mam dość. Przestań!". Ale Kate nie poddaje się łatwo i wtedy dzieci uciekają się do sprawdzonej taktyki. Płaczą i uciekają do niani.