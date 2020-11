Królikowski i Jarmołowicz o rodzicielstwie. Uwięzieni w domu

Teraz para wystąpiła w programie " Dzień Dobry TVN ". Z dziennikarzem spotkali się w parku, podczas spaceru. Opowiedzieli o pierwszym roku z dzieckiem: - Nie był to najlepszy rok w naszym życiu, ale Józek dodawał sporo uśmiechu i słońca – powiedział Jan.

Jarmołowicz narzekała, że z powodu pandemii nie może złapać oddechu: - Wiadomo, że po porodzie nie wychodzi się za dużo z domu. Gdy już doszłam do siebie, zaczęłam pracować i przyszedł ten moment, kiedy można pójść z dziewczynami do kawiarni, to wszystko pozamykali. Więc jestem uwięziona w domu.