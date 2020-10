Antek Królikowski nakręci film o ojcu? W ten sposób chce go upamiętnić

Śmierć aktora była ogromnym szokiem dla jego rodziny. Jednak w tych trudnych chwilach jego syn i żona trzymali się razem. Antek przeniósł się do domu rodzinnego, w którym pomagał mamie. "Dzieci we wszystko mnie włączały, żebym nie siedziała i nie popadła w apatię. Antek sprawił, że ruszyło moje konto na Instagramie. Mówił: 'Chodź, zrobimy zdjęcie, chodź, pokażę ci, jak to działa…'. Wcześniej nie miałam do tego serca" opowiadała Małgorzata Ostrowska-Królikowska w rozmowie z "Galą".