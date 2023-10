Królikowski i Opozda ciągle są małżeństwem. Rozwód szybko nie nastąpi

Małżeństwo Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy skończyło się szybciej, niż się zaczęło. Para nie doczekała nawet pierwszej rocznicy ślubu i choć od głośnego rozstania minęło już ponad 1,5 roku, to formalnie nadal są małżeństwem. Co stoi na przeszkodzie, by ich drogi rozeszły się na dobre?