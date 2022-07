Królikowski komentuje aferę z chrztem syna. "To jest karygodne"

W sobotę 16 lipca miał się odbyć chrzest Vincenta – syna Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Do ceremonii jednak nie doszło, a media rozgrzała wiadomość, że Królikowski wraz ze swoją matką przyjechali do pustego kościoła. W rzeczywistości ojciec Vincenta wiedział o odwołanym chrzcie i tłumaczy, że to wszystko wina jego żony.