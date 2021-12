Królowa Elżbieta II nie spotka się z rodziną podczas świątecznej mszy? Wszystko stanęło pod znakiem zapytania

Z brytyjskich serwisów docierają niepokojące doniesienia dotyczące królowej Elżbiety II. Mówi się, że seniorka może spędzić zbliżające się święta sama - bez rodziny, nawet tej najbliższej. I prawdopodobnie nie pojawi się na mszy w Sandringham. Wspólna modlitwa w czasie tego wydarzenia jest wieloletnią tradycją wśród royalsów. 25 grudnia zdjęcia z mszy obiegają cały świat - komentowane są stroje członków rodziny królewskiej, a także to, jak William, Kate i ich najbliżsi wzajemnie się do siebie odnoszą. Ta dwójka jest w centrum medialnego zainteresowania, jednak to królowa Elżbieta II jest najważniejsza dla Brytyjczyków.