Królowa Elżbieta II rozumie księcia Harry'ego. Przechodziła to już z księżniczką Małgorzatą

Królowa Elżbieta II nie zamierza udawać, że odsunięcie się księcia Harry'ego od rodziny królewskiej jest jej na rękę. Nie chce jednak sprzeciwiać się decyzji wnuka. Doskonale wie bowiem, jak bardzo pokrzywdzona była przez lata jej młodsza siostra, księżniczka Małgorzata.

Nie jest tajemnicą, że królowa nie była zadowolona, gdy dowiedziała się, że jej ukochany wnuk Harry zdecydował się odłączyć od rodziny i zamieszkać w Kanadzie . Choć oficjalnie zgodziła się na pomysł księcia, długo biła się z myślami . Jak przypomina zagraniczna prasa, Elżbieta II wciąż ma w pamięci sytuację ze swoją młodszą siostrą, księżniczką Małgorzatą i to właśnie te doświadczenia sprawiły, że pozwoliła Harry'emu żyć na własną rękę.

- Jest szczególnie wrażliwa na to, przez co przechodził Harry, ze względu na swoją bliską zażyłość z Małgorzatą. Te same dramaty i napięcia rozegrały się dwa pokolenia temu - powiedział Robert Lacey, królewski historyk na people.com.