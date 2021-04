Królowa Elżbieta II wróciła do pracy. Nie dała po sobie poznać, że jest w żałobie

Według protokołu dyplomatycznego oficjalna żałoba Elżbiety II trwała 8 dni. Nie oznacza to jednak, że już po nieco ponad tygodniu od dnia śmierci małżonka królowa wróciła do swoich obowiązków. Sprawy najwyższej rangi, przynajmniej w teorii, mogły zostać odłożone na kolejne 30 dni. Ostateczna decyzja należała jednak do samej monarchini i jak widać, Elżbieta II postanowiła wrócić do pracy znacznie szybciej.