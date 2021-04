To nie Kate jest ulubienicą królowej. Po śmierci Filipa ufa tylko jej

Inni podkreślają, że Zofia jest dla królowej jak córka. I gdyby trzeba było wskazać ulubione dziecko Elżbiety, to byłaby to właśnie hrabina Wesseksu.

To ona jako pierwsza z krewnych Filipach wydała publiczne oświadczenie po śmierci teścia. Przemawiała też na kameralnym pogrzebie. - To było tak, jakby ktoś wziął go za rękę i odszedł. Bardzo, bardzo spokojnie, i to wszystko, czego dla kogoś pragniesz, prawda? – mówiła Zofia.