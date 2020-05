Królowa już nigdy nie wyjdzie do ludzi? Ekspert nie wyobraża sobie powrotu do normalności

Królowa Elżbieta otoczona wianuszkiem ochroniarzy, wśród poddanych, na spotkaniach i przyjęciach? Takich sytuacji być może już nie będzie. Przez pandemię istnieją poważne obawy co do powrotu monarchini do sprawowania obowiązków.

W Wielkiej Brytanii zanotowano już ponad 200 tys. przypadków zarażenia się koronawirusem. Zmarło ponad 30 tys. pacjentów z COVID-19. Brytyjski rząd planuje stopniowe odmrażanie gospodarki, ale o powrocie do "normalności" nie ma jeszcze mowy. Brytyjczycy częściowo będą mogli wracać do pracy. Ale czy do swoich obowiązków wróci też królowa Elżbieta? Niestety, nie.

Królowa przebywa w izolacji razem z księciem Filipem. Oboje od 19 marca są zamknięci w pałacu w Windsorze. Towarzyszy im tylko kilka osób z dworu. Wszystko po to, by zminimalizować praktycznie do zera możliwość zarażenia koronawirusem królowej i jej małżonka.

Nie ma dyskusji o powrocie królowej do Londynu. Pałac Buckingham będzie przez letni sezon zamknięty dla zwiedzających - nawet jeśli tacy w stolicy się pojawią.

Tymczasem eksperci są zdania, że królowa pozostanie w izolacji znacznie dłużej niż reszta społeczeństwa.

Andrew Morton, królewski biograf, w rozmowie z "The Sun" przyznał, że królowa być może nigdy nie wróci już do swoich obowiązków.

- COVID-19 nie opuści nas szybko, może zostać z nami przez następne miesiące, albo i lata - komentuje Morton. - Byłoby to zbyt duże ryzyko dla królowej, żeby zaczęła spotykać się z ludźmi, jak robiła to na co dzień przed pandemią.

Ekspert jest zdania, że być może królowa wróci do pracy, gdy pojawi się szczepionka.

94-letnia monarchini nawet i po pandemii raczej nie będzie ryzykować swojego zdrowia i księcia Filipa, który lada moment kończy 99 lat.

Dla królowej to jeden z najtrudniejszych momentów od czasu, gdy objęła tron. Elżbieta zawsze była zdania, że ludzie muszą ją widzieć i spotykać, by jej wierzyli. To jest teraz niemożliwe.

Zostają jedynie telewizyjne przemówienia.

W ostatnim, upamiętniającym Dzień Zwycięstwa, mówiła: - Gdy dziś patrzę na nasz kraj, widzę zaangażowanie do ochrony i wspierania drugiego człowieka. Mówię z dumą, że wciąż jesteśmy państwem, które ci dzielni żołnierze, marynarze i lotnicy by podziwiali i doceniali.