Królowa Elżbieta zostawiła ukochane pieski. W dniu pogrzebu czekały na jej trumnę w Londynie

Przez lata królowa Elżbieta miała kilkadziesiąt psów. Nie jest tajemnicą, że monarchini naprawdę kochała zwierzęta i nie wyobrażała sobie bez nich życia. Po jej śmierci rzecznik księcia Yorku potwierdził, że opieką nad częścią piesków, które towarzyszyły królowej do śmierci zajmie się Andrzej (to właśnie on wraz z córkami, Beatrycze i Eugenią podarował jej dwa czworonogi widoczne na zdjęciu poniżej) i jego była żona Sara.