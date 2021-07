Nowe doniesienia tabloidów. Elżbieta miała prośbę do Meghan i Harry'ego

- To nie była tylko przyjazna wizyta, mimo że wszyscy starali się, aby tak było. Jej Wysokość powiedziała Harry’emu bez wahania, że ​​on i Meghan upokarzają rodzinę, ale także siebie samych, nieustannie wypowiadając się na temat monarchii, a następnie wykonując dziwaczne sztuczki, takie jak nazywanie ich nowo narodzonej córeczki jej imieniem. (...) Królowa, co zrozumiałe, jest wściekła, ale nie może też znieść Harry’ego, który wprawia ją w zakłopotanie, rzucając obelgi z drugiego końca świata do instytucji, która dała mu wszelkie przywileje, o których większość mogłaby tylko marzyć - donosi tabloid.