Zaskakująca decyzja Elżbiety II. Z powodu córki Meghan zmieniła jedną z zasad

Nie wszystkim spodobał się ten wybór. Królewska biografka Angela Levin zasugerowała, że decyzja była złym pomysłem. - Myślę, że to dość niegrzeczne wobec Jej Królewskiej Mości. To jest specjalny przydomek, więc to dość poniżające, że Harry i Meghan go wybrali - powiedziała w "Good Morning Britain".