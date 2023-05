Królowa Letizia pochwaliła się sukcesem córki. Właśnie zdała maturę

Księżniczka Eleonora zajmie w przyszłości miejsce swojego ojca, króla Filipa VI Burbona, na tronie Hiszpanii. 17-latka ostatnie dwa lata spędziła z dala od rodziców. Nastolatka kształciła się w prestiżowej United World College of the Atlantic w Walii. Chodziła razem do klasy z holenderską księżniczką Alexią.