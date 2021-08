Dwie następczynie tronu w jednej klasie. Tu roi się od arystokratów

Księżniczka Alexia to druga córka króla Willema-Alexandra i królowej Maximy. W poniedziałek udostępniono zdjęcie 16-letniej arystokratki gotowej do wyjścia do szkoły. Alexia ubrana jest w podarte dżinsy i koszulę w czerwono-czarną kratę, na plecach ma duży plecak oraz gitarę przewieszoną przez ramię. Księżniczka ma w ręku maseczkę i szeroko uśmiecha się do obiektywu.