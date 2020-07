Królowa Letizia w czerwieni. Zadała szyku

Koronowane głowy to nie tylko przedstawiciele władzy, ale niejednokrotnie dla ich miłośników, ikony stylu i kultury. Tak jest w przypadku m.in. brytyjskiej, szwedzkiej czy hiszpańskiej monarchii. Jedą z takich ikon niewątpliwie jest Królowa Letizia. Żona króla Filipa VI, od lat zachwyca swoimi stylizacjami. Ulubienica Hiszpanów ma swój charakterystyczny styl. Nie sili się na wymyślne, rzucające się w oczy najlepiej czuje się w prostych, eleganckich kreacjach. Co więcej, podobnie jak choćby księżna Kate, nieraz potrafi na oficjalne wyjście wybrać stylizację z sieciówki, przez co podobnie jak księżna z Wysp, jest wzorem do naśladowania dla miłośniczek tropienia modowych trendów. Od masywnych kolii naszyjników i królewskiej biżuterii woli dyskretne dodatki, a zamiast misternych koków i upięć wybiera swobodne i wygodne fryzury. Niemniej hiszpańska królowa doskonale umie dopasować swój strój do okazji – czy to wielka uroczystość, czy mniej formalne spotkanie, jej stylizacje zawsze charakteryzują się smakiem i elegancją. Nie inaczej było tym razem. Zobaczcie zdjęcia.