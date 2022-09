Królowa małżonka zmienia obyczaje. Camilla rezygnuje ze zwyczaju królowej Elżbiety

Charakter obowiązków takiej damy dworu zawsze określała królowa. W przypadku Elżbiety była to osoba pomagająca w codziennych przyziemnych sprawach jak kąpiel, ubranie się, odpowiednie leki, kosmetyki. Biografowie królowej wspominali nie raz, że stała obecność damy dworu przy Elżbiecie peszyła początkowo Filipa, ale samej królowej nigdy nie przyszło do głowy, by czuć skrępowanie.