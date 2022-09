Ważna decyzja Elżbiety. Niedługo przed śmiercią zdążyła jeszcze zrobić to dla Camilli

Tragiczne małżeństwo

Młodziutka Diana Spencer wydawała się idealną kandydatką. Cicha, spokojna, zero skandali na koncie, nie najgorsze pochodzenie, atrakcyjna. Karol nie miał pojęcia o jej wrażliwości i potrzebach, ona z kolei nie wiedziała, z czym naprawdę wiąże się wejście do rodziny królewskiej. Dodajmy do tego fakt, że mąż Diany ani myślał zrezygnować z kochanki. Dziś już cały świat wie, jak tragiczne było to małżeństwo.