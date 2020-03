Królowa nie zostawiła pałacu Buckingham

Pojawiły się doniesienia, że królowa Elżbieta została ewakuowana z Londynu do Windsoru. Wszystko po to, by uniknąć ewentualnego zarażenia koronawirusem. Wygląda jednak na to, że sytuacja królowej wygląda inaczej niż niesie to plotka.

Królowa Elżbieta zachowuje spokój (Forum)