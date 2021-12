Królowa odwołuje święta. Kilkudziesięcioletnia tradycja musi być przerwana

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu rodzin czas, który mogą spędzić we własnym gronie. Rodzina królewska nie jest tu wyjątkiem. Od niemal 70 lat "rojalsi" spotykali się co roku w rezydencji Sandringham, by tam wspólnie celebrować ten czas. Królowa, która w kwietniu pochowała swojego męża, z pewnością liczyła na to, że Boże Narodzenie przyniesie jej ukojenie i spędzi je w towarzystwie najbliższych. Brytyjskie media informują, że będzie jednak zgoła inaczej.