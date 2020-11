Myślą o trzecim dziecku. Postawili sobie ambitny plan

Pandemia koronawirusa zmieniła uziemiła artystów na długie miesiące. Z koncertowaniem na jakiś czas pożegnał się m.in. lider zespołu Zakopower, który wrócił do wyuczonego zawodu architekta. Życie rodziny Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiel-Bułecka wywróciło się do góry nogami. Teraz to miss częściej wyjeżdża z domu, odkąd dołączyła do grona prowadzących programu "Dzień dobry TVN". Jak czytamy jednak w najnowszym wydaniu tygodnika "Rewia", "opuszcza Kościelisko bez wyrzutów sumienia". Wie, że 5-letnia Antonia i 3-letni Jędrek zostają w dobrych rękach nie tylko taty, ale i babci. Matka muzyka chętnie pomaga przy wnukach, a młodzi tę pomoc chętnie przyjmują.