Krystian Wieczorek chce powiększyć rodzinę. Ma "idealne miejsce do wychowywania dzieci"

Krystian Wieczorek będzie za miesiąc świętował drugie urodziny swojej córeczki. Gwiazdor "M jak Miłość" i jego żona myślą o kolejnym potomku, co ma się u nich wiązać z przeprowadzką do nowego domu.

Krystian Wieczorek jest od czterech lat szczęśliwym mężem, a od dwóch także ojcem. Jak donosi "Dobry tydzień", przy zakładaniu rodziny sprzedał kawalerski apartament w Łodzi i kupił przestronne mieszkanie w stolicy. A ostatnio miał kupić dom nad Zalewem Zegrzyńskim. "To willa w sosnowym lesie z widokiem na wodę. Cisza, śpiew ptaków i czyste powietrze. A to wszystko blisko stolicy. Idealne miejsce do wychowywania dzieci" – zdradziła tygodnikowi znajoma Wieczorków.